Приставили пистолет к шее — в Полтаве напали на блогера Николаса Карму

Полиция установила участников конфликта и проводит с ними следственные действия.

В Полтаве полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в центре города между двумя мужчинами и блоггером Николасом Кармой.

«О событии полиции стало известно 6 октября из местных пабликов, где отмечалось, что между двумя мужчинами и блоггером возник конфликт. Один из мужчин, вероятно, угрожал пистолетом», - сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

В ходе проведения первоочередных оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили участников конфликта. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Пистолет, похожий на стартовый, изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В свою очередь украинский блогер Николас Карма, известный своей рубрикой «Сколько стоит ваш лук?», сообщил, что нападение на него произошло в Полтаве 5 октября. По его словам, после съемки интервью компания подошла к нему с камерами и спросила, мол, «какое ваше отношение к ВСУ?».

«Молчу. Они снимают меня и оператора. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии или для армии. Им этого было мало», – рассказал Николас.

Он говорит, что этот момент не попал на камеру его оператора, потому что тот переподключал разряженное оборудование. Карма решил продолжить общение с мужчинами, снимая все на свою камеру.

«Когда я подошел к этому человеку и попросил показать лицо, потому что он спрятал его, его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее. Также он приставил пистолет очевидцам, которые там были. Я этих людей не знаю, они просто это все наблюдали», – добавил блоггер.

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