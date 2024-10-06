Google тестирует «синие галочки» — функцию верификации сайтов

Синие галочки верификации указывают, что компания является подлинной, а не мошенником, пытающийся извлечь выгоду из узнаваемого бренда.

Компания Google запустила новый эксперимент в своей поисковой системе: теперь некоторые пользователи могут видеть синие галочки верификации рядом со ссылками на официальные сайты известных брендов. Эта функция призвана помочь пользователям избежать перехода по поддельным или мошенническим веб-ссылкам, передает The Verge.

«Мы регулярно экспериментируем с функциями, которые помогают потребителям определять надежные компании в интернете. В настоящее время мы проводим небольшой эксперимент, показывающий галочки рядом с определенными организациями в поиске Google», — сказала представитель Google по связям с общественностью Молли Шахин.

Как пишет издание, синие галочки верификации можно обнаружить у Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon и HP, однако отображаться они могут не для всех пользователей. Это говорит о том, что эксперимент не имеет широкого развертывания.

При наведении курсора на галочку верификации отображается сообщение, в котором объясняется, что это действительно ссылка на ресурс того или иного бренда, а не на сайт мошенника, выдающего себя за кого-то другого. Для верификации ссылок используются автоматическая и ручная проверки, а также данные платформы Merchant Center, пояснила в разговоре представитель Google.

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