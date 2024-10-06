1000 грн за гранату — правоохоронці викрили солдата на незаконному збуті боєприпасів

Чоловік продавав гранати марок Ф-1 та РГН з запалами до них.

На Донеччині правоохоронці задокументовали факти незаконного збуту боєприпасів військовослужбовцем однієї з військових частин.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, 43 річний солдат двічі збув бойові припаси – гранати марок Ф-1, РГН з запалами до них. Кожну гранату підозрюваний оцінив в 1000 грн.

На даний час правопорушника затримано. Йому повідомлено про підозру за фактом придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

До суду спрямовано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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