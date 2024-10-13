Экс-помощница Канье Уэста обвинила рэпера в изнасиловании на вечеринке P Diddy

Музыкант подмешал наркотики в коктейль девушки, а после совершил действия насильственного характера.

Бывшая помощница американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальном насилии на совместной вечеринке со скандальным американским рэпером и продюсером P. Diddy, пишет The New York Post.

По словам источника, музыкант подмешал наркотики в коктейль девушки, а после, воспользовавшись ее состоянием, совершил действия насильственного характера.

«Уэста обвинили в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей экс-помощницы на вечеринке с P. Diddy (...) Пишотта, работавшая у него персональной ассистенткой в период с 2021 по 2022 год, сообщила о том, что музыкант домогался ее на вечеринке, которая была организована Уэстом и Комбсом вместе», — пишет издание.

По словам Пишотты, на вечеринке она отпила «всего несколько глотков», а чуть позже почувствовала себя «полностью дезориентированной», а на утро не могла вспомнить ничего из прошлой ночи. Кроме того, экс-ассистентка Уэста сообщила, что незадолго до ее увольнения он признался, что у них был сексуальный контакт в то время, когда она находилась под действием наркотиков.

Ранее продюсер подал в суд на американского рэпера Diddy за насилие.

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