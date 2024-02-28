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  1. В мире

Продюсер подал в суд на американского рэпера Diddy за насилие

20:56, 28 февраля 2024
Продюсер обвинил рэпера Шона Diddy Комбза в сексуальном насилии.
Продюсер подал в суд на американского рэпера Diddy за насилие
Источник фото: GETTY IMAGES
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Продюсер Lil Rod обратился в суд с иском против известного американского рэпера Шона Diddy Комбза, обвинив его в сексуальном насилии и принудительных половых актах. По сообщению Daily Mail, Lil Rod утверждает, что Шон Комбз совершил над ним постоянные оскорбления и вероятное изнасилование, используя наркотики. Об этом сообщает Daily Mail.

Иск раскрывает, что рэпер велел ему вызывать проституток и заниматься с ними сексом ради его собственного удовольствия. Lil Rod также утверждает, что имеет сотни часов видеоматериалов, документирующих "серьезную незаконную деятельность" Комбза.

В иске продюсер указал имена некоторых известных представителей музыкальной индустрии в качестве соответчиков в деле на сумму $30 миллионов. Отмечается, что Шон Комбз отвергает обвинения, называя их "приторными", и его адвокаты считают заявления Lil Rod "чистой выдумкой".

Согласно иску, Lil Rod был нанят Комбзом в августе 2022 года для продюсирования определенных треков альбома R&B "The Love Album: Off the Grid", который был номинирован на "Грэмми" после выпуска в сентябре 2023 года. В течение года Lil Rod, по словам истца, терпел постоянные оскорбления и недозволенные сексуальные контакты в домах и на арендованной яхте рэпера. Отмечается, что Lil Rod был принужден работать в ванной комнате Diddy, где звезда принимала душ за стеклянной ширмой, и что Комбз угрожал физическим оружием в случае отказа выполнять его требования.

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