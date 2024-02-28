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  1. У світі

Продюсер подав в суд на американського репера Diddy за насильство

20:56, 28 лютого 2024
Продюсер звинуватив репера Шона Diddy Комбза у сексуальному насильстві.
Продюсер подав в суд на американського репера Diddy за насильство
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Продюсер Lil Rod звернувся до суду з позовом проти відомого американського репера Шона Diddy Комбза, звинувативши його в сексуальному насильстві та примусових статевих актах. За повідомленням Daily Mail, Lil Rod стверджує, що Шон Комбз вчинив над ним постійні образи та ймовірне зґвалтування, використовуючи наркотики. Про це повідомляє Daily Mail.

Позов розкриває, що репер велів йому викликати повій та займатися з ними сексом задля його власного задоволення. Lil Rod також твердить, що має сотні годин відеоматеріалів, що документують "серйозну незаконну діяльність" Комбза.

У позові продюсер вказав імена деяких найвідоміших представників музичної індустрії як співвідповідачів у справі на суму $30 мільйонів. Зазначається, що Шон Комбз відкидає звинувачення, називаючи їх "нудотними", і його адвокати вважають заяви Lil Rod "чистою вигадкою".

Згідно з позовом, Lil Rod був найнятий Комбзом у серпні 2022 року для продюсування певних треків альбому R&B "The Love Album: Off the Grid", що був номінований на "Греммі" після випуску у вересні 2023 року. Протягом року Lil Rod, за словами позивача, терпів постійні образи та недозволені сексуальні контакти у будинках і на орендованій яхті репера. Зазначається, що Lil Rod був примушений працювати ванній кімнаті Diddy, де зірка приймала душ за скляною ширмою, та що Комбз загрожував фізичною зброєю в разі відмови виконувати його вимоги.

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