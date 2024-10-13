Екс-помічниця Каньє Веста звинуватила репера у зґвалтуванні на вечірці P Diddy

Музикант підмішав наркотики до коктейлю дівчини, а після вчинив дії насильницького характеру.

Колишня помічниця американського репера Каньє Веста Лорен Пішотта звинуватила його в сексуальному насильстві на спільній вечірці зі скандальним американським репером і продюсером P. Diddy, пише The New York Post.

За словами джерела, музикант підмішав наркотики до коктейлю дівчини, а потім, скориставшись її станом, вчинив дії насильницького характеру.

«Веста звинуватили в тому, що він підмішав наркотики і вчинив сексуальне насильство щодо своєї екс-помічниці на вечірці з P. Diddy (...) Пішотта, яка працювала у нього персональною асистенткою в період з 2021 по 2022 рік, повідомила про те, що музикант домагався її на вечірці, яка була організована Вестом та Комбсом разом», - пише видання.

За словами Пішотти, на вечірці вона відпила «лише кілька ковтків», а трохи пізніше відчула себе «повністю дезорієнтованою», а на ранок не могла згадати нічого з минулої ночі. Крім того, екс-асистентка Веста повідомила, що незадовго до її звільнення він зізнався, що вони мали сексуальний контакт у той час, коли вона перебувала під дією наркотиків.

Раніше продюсер подав в суд на американського репера Diddy за насильство.

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