КНДР может стать серьезным игроком в войне в Украине, — Тарас Чмут

По словам Тараса Чмута, у Северной Кореи может быть большой мобилизационный ресурс.

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Северная Корея может стать серьезным игроком в войне на Украине. Такое мнение высказал директор фонда «Вернись живым», ветеран АТО Тарас Чмут на своей странице в сети X.

Он отметил, что КНДР может помочь рф большим мобилизационным ресурсом.

«Кроме 70% внешних поставок боеприпасов здесь еще может быть большой мобилизационный ресурс — одномоментное усиление какого-то участка фронта ~10 к подготовленных в/с, на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство», - написал Чмут.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч военных из Северной Кореи проходят подготовку в рф. Их могут опрокинуть на фронт до конца года.

Добавим, КНДР и Южная Корея на грани войны — страны обменялись резкими заявлениями.

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