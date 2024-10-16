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На Львівщині сталася масштабна пожежа на автобусному заводі

12:15, 16 жовтня 2024
На Львівщині сталася велика пожежа на автобусному заводі
На Львівщині сталася масштабна пожежа на автобусному заводі
Джерело фото: Львівська міська рада
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У ніч на 16 жовтня у Львівській області сталася велика пожежа на території автобусного заводу, де загорілися складські приміщення. Про інцидент повідомила пресслужба Львівської міської ради.

«88 рятувальників на 17 пожежних машинах сьогодні вночі боролись із вогнем на складських приміщеннях на території автобусного заводу», — йдеться у повідомленні.

Пожежа виникла на пилорамі близько другої години ночі. Загальна площа займання склала 1500 квадратних метрів. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вогонь було повністю ліквідовано через декілька годин.

На щастя, постраждалих немає, а причини загоряння наразі встановлюються.

Джерело фото: Львівська міська рада

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Львів

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