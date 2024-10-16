Ілон Маск інвестував $75 мільйонів на підтримку Дональда Трампа

Політичний комітет PAC America отримав $75 мільйонів від Ілона Маска для підтримки республіканського кандидата Трампа.

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Американський мільярдер і гендиректор SpaceX Ілон Маск пожертвував приблизно $75 мільйонів у свій політичний комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа. Ці дані були оприлюднені у федеральних звітах, повідомляє видання The Hill.

З червня PAC America вже витратив понад $102,2 мільйона на президентські перегони, значну частину яких склали витрати на підтримку Трампа та кампанії проти віце-президентки Камали Гарріс. Крім того, комітет витратив близько $8,9 мільйона на дискредитацію чинного президента Джо Байдена до його виходу з перегонів.

Зазначається, що PAC America за короткий час став сьомим за величиною зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року. Внески в комітет зробили й близькі союзники Маска, зокрема співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне та Шон Магуайр, а також криптоінвестори Кемерон та Тайлер Вінклвосс.

Згідно зі звітом, Маск здійснив три внески в PAC America на загальну суму $15 мільйонів у липні, три внески на $30 мільйонів у серпні та ще один внесок на $30 мільйонів у вересні. Це перший звіт, який Super PAC зобов'язаний подати з середини липня, наступний звіт очікується 24 жовтня.

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