Практика судов
  1. В Украине

Домашний арест – когда применяется и как работает

11:57, 16 октября 2024
Суд разъяснил все нюансы домашнего ареста.
Домашний арест – когда применяется и как работает
Фото: aktualno.km.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский апелляционный суд объяснил, что такое домашний арест и как он работает.

Домашний арест является одним из видов мер пресечения, который применяется к подозреваемым или обвиняемым лицам в уголовных производствах. Суть этого мероприятия состоит в запрете покидать жилье круглосуточно или в определенный период суток. Такая мера применяется, когда лицо подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Когда применяется домашний арест?

Домашний арест может быть применен, если:

Лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы.

Есть основания полагать, что лицо может:

- укрыться от следствия или суда;

- повлиять на свидетелей;

- продолжить уголовную деятельность.

Как работает домашний арест?

Решение о применении домашнего ареста принимает следственный судья или суд.

Передача определения: Постановление передается органу Национальной полиции по месту жительства подозреваемого или обвиняемого.

Постановка на учет: Полиция обязана поставить лицо на учет и сообщить об этом следователю или суду.

Контроль

Сотрудники полиции имеют право:

- появляться в жилище лица;

- требовать пояснений;

- использовать электронные средства контроля.

Сколько длится домашний арест?

Максимальный срок: Обычно домашний арест не может длиться более двух месяцев.

Продление срока: В исключительных случаях срок может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кредит ЕС Украине в 35 млрд евро регрессный и содержит риск, что его придется возвращать – Politico

В отличие от механизма, предложенного изначально G7, нынешний заем ЕС для Украины запланирован как регрессный.

Судья подала в суд на председателя суда из-за того, что ее не отпустили на конференцию – решение суда

Уникальный иск по проблеме командировок судей в рабочее время на конференции и семинары рассмотрели в Донецкой области.

Для мониторинга грантовых проектов будет создан открытый Реестр проектов и программ международной технической помощи – Кабмин

Целью создания открытого Реестра проектов и программ международной технической помощи является автоматизация процесса привлечения и использования донорской помощи, в том числе государственной регистрации, мониторинга проектов и аккредитации исполнителей.

Кабмин во исполнение решения КСУ предлагает разрешить осужденным кратковременные выезды за пределы колонии

Правительство предлагает разрешить кратковременные выезды осужденных из мест лишения свободы.

Нотариусы должны будут подавать в налоговую данные о выданных свидетельствах на наследство и заверенных договорах дарения

Стало известно, какие изменения для нотариусов предусматривает закон о повышении налогов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду