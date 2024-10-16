Домашний арест – когда применяется и как работает

Черкасский апелляционный суд объяснил, что такое домашний арест и как он работает.
Домашний арест является одним из видов мер пресечения, который применяется к подозреваемым или обвиняемым лицам в уголовных производствах. Суть этого мероприятия состоит в запрете покидать жилье круглосуточно или в определенный период суток. Такая мера применяется, когда лицо подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Когда применяется домашний арест?
Домашний арест может быть применен, если:
Лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы.
Есть основания полагать, что лицо может:
- укрыться от следствия или суда;
- повлиять на свидетелей;
- продолжить уголовную деятельность.
Как работает домашний арест?
Решение о применении домашнего ареста принимает следственный судья или суд.
Передача определения: Постановление передается органу Национальной полиции по месту жительства подозреваемого или обвиняемого.
Постановка на учет: Полиция обязана поставить лицо на учет и сообщить об этом следователю или суду.
Контроль
Сотрудники полиции имеют право:
- появляться в жилище лица;
- требовать пояснений;
- использовать электронные средства контроля.
Сколько длится домашний арест?
Максимальный срок: Обычно домашний арест не может длиться более двух месяцев.
Продление срока: В исключительных случаях срок может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев в целом.
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