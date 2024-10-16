Домашний арест – когда применяется и как работает

Суд разъяснил все нюансы домашнего ареста.

Фото: aktualno.km.ua

Черкасский апелляционный суд объяснил, что такое домашний арест и как он работает.

Домашний арест является одним из видов мер пресечения, который применяется к подозреваемым или обвиняемым лицам в уголовных производствах. Суть этого мероприятия состоит в запрете покидать жилье круглосуточно или в определенный период суток. Такая мера применяется, когда лицо подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Когда применяется домашний арест?

Домашний арест может быть применен, если:

Лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы.

Есть основания полагать, что лицо может:

- укрыться от следствия или суда;

- повлиять на свидетелей;

- продолжить уголовную деятельность.

Как работает домашний арест?

Решение о применении домашнего ареста принимает следственный судья или суд.

Передача определения: Постановление передается органу Национальной полиции по месту жительства подозреваемого или обвиняемого.

Постановка на учет: Полиция обязана поставить лицо на учет и сообщить об этом следователю или суду.

Контроль

Сотрудники полиции имеют право:

- появляться в жилище лица;

- требовать пояснений;

- использовать электронные средства контроля.

Сколько длится домашний арест?

Максимальный срок: Обычно домашний арест не может длиться более двух месяцев.

Продление срока: В исключительных случаях срок может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев в целом.

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