В Україні розширили перелік осіб, які зможуть отримати ваучери на навчання

Українці старші 35 років зможуть отримувати ваучери на навчання.

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Більше українців зможуть отримати ваучери на перепідготовку та підвищення кваліфікацій завдяки новому законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання». Проект був підтриманий Урядом на засіданні 15 жовтня.

Заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що розширення категорій громадян, які можуть скористатися ваучерами, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці та стимулюватиме працевлаштування більшої кількості кваліфікованих працівників.

«З початку цього року ваучерами на навчання скористалися вже понад 20 тисяч громадян на загальну суму понад 220 млн грн. Це більше ніж за весь минулий рік. Зокрема, найбільший попит ми зараз спостерігаємо на навчання за такими професіями, як кухар, водій, медичні професії», — повідомила вона.

Нові категорії громадян, які зможуть отримати ваучери на навчання, включають:

учасників бойових дій, незалежно від дати звільнення з військової служби;

внутрішньо переміщених осіб (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);

осіб з інвалідністю (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);

громадян старше 35 років із страховим стажем не менше 10 років. Нагадаємо, що наразі обмеження для людей старше 45 років передбачає наявність 15-річного страхової стажу.

Крім того, безробітні, які проходитимуть професійне навчання, зможуть отримувати матеріальну допомогу на період навчання. Розмір та порядок надання цієї допомоги визначить Кабінет Міністрів.

Також планується, що учасники програми зможуть підтверджувати свої професійні кваліфікації в акредитованих центрах, отримуючи компенсацію витрат на проживання та проїзд.

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