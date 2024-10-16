В Киеве мужчина обустроил в квартире нарколабораторию и во время обыска пытался слить амфетамин в унитаз

41-летнего киевлянина будут судить за производство амфетамина в собственном доме.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который обустроил нарколабораторию в своей квартире на Березняках. Во время обыска он пытался уничтожить амфетамин, сливая его в унитаз. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняется мужчина в незаконном производстве, хранении с целью сбыта и сбыте амфетамина в особо крупных размерах, а также в хранении психотропного вещества МДМА и наркотического средства каннабис. Ему также инкриминируют незаконное приобретение и хранение прекурсоров, а также организацию и содержание нарколаборатории.

Известно, что обвиняемый уже имел проблемы с законом за преступления в сфере наркотиков. Мужчина изготавливал амфетамин у себя дома и продавал его покупателям как через почту, так и напрямую. Общение с постоянными клиентами происходило лично или по телефону.

Санкции за совершенные преступления предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится под стражей.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

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