Прем'єрка Латвії сподівається, що ЄС найближчим часом ухвалить рішення щодо Плану перемоги Зеленського

Прем’єр-міністерка Латвії закликала ЄС до швидкого ухвалення Плану перемоги Зеленського.

Джерело фото: PAP

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня висловила переконання, що лідери країн Європейського Союзу мають найближчим часом ухвалити рішення щодо Плану перемоги Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Перед початком засідання Європейської ради в Брюсселі, де Зеленський представить свій план, Сіліня заявила: «Я вірю, що наша підтримка Україні залишається дуже сильною, і обговорення, яке в нас сьогодні відбудеться, покаже, як ми можемо ще більше зробити щодо того, що просить Україна. Я пишаюся тим, що Європа завжди може домовитися про ще більшу допомогу Україні, і це залишається на нашому політичному порядку денному».

Окрім цього, вона наголосила на важливості обговорення питань міграції та кібербезпеки, підкресливши, що рішення щодо них, як і щодо України, мають бути ухвалені найближчим часом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський летить у Брюссель, де представить План перемоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня відвідає штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Крім того, очікувалось, що Президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу План перемоги.

Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

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