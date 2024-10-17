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У Києві врятували собаку з залізної пастки

15:04, 17 жовтня 2024
Поліцейські разом з працівникам служби порятунку тварин звільнили песика з пастки.
У Києві врятували собаку з залізної пастки
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У четвер, 17 жовтня, у Києві помітили наляканого песика, який намагався сховатися в приміщеннях підприємства, проте не зміг пролізти через залізну огорожу та застряг. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Правоохоронці повідомили про подію працівників підприємства та спробували самотужки звільнити хвостика. Малий довірився патрульним.

На місце пригоди приїхали також працівники служби порятунку тварин.

«Разом ми звільнили хвостика з пастки. На щастя, він не постраждав», - заявили у поліції.

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Національна поліція Київ

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