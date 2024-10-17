Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Стратегія розвитку системи правосуддя до 2029 року передбачає реформу адвокатури

11:19, 17 жовтня 2024
Кваліфікаційні та дисциплінарні процедури для адвокатів потребують значного вдосконалення у законодавстві та на практиці – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.
Стратегія розвитку системи правосуддя до 2029 року передбачає реформу адвокатури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одним із стратегічних питань, визначених у проекті Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року, є забезпечення функціональної досконалості системи організації і управління адвокатурою, що відповідає європейським стандартам, прозорого порядку доступу до адвокатської діяльності, високого рівня дотримання етики та професійної поведінки адвокатів, високої ефективності механізмів захисту прав адвокатів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, своєчасного виконання обов'язку обрання членів Вищої ради правосуддя та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

«Заходи, які необхідні для вирішення цього питання, стосуються адвокатського самоврядування, бюджетування та фінансової підзвітності, дисциплінарних процедур, доступу до професії адвоката, професійних прав та гарантій, етики та професійної поведінки адвоката. Вирішення наявних проблемних питань пов’язане із необхідністю комплексних законодавчих змін» - зазначила вона.

«Маємо такі реалії, що у суспільстві та всередині системи адвокатури накопичилася низка проблем, які можуть бути вирішені тільки шляхом проведення відповідних реформ. При розробленні Стратегії намагалися підійти комплексно і вирішити завдання забезпечення функціональної досконалості системи організації і управління адвокатурою, що відповідає європейським стандартам, прозорого порядку доступу до професії, підтримання високого рівня етики та професійної поведінки адвокатів, високої ефективності механізмів захисту прав адвокатів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Важливо відмітити, що потреба у реформуванні адвокатури викликана й прагненням України до євроінтеграції. Європейська комісія у звіті 2023 року, зробленого щодо прогресу України на шляху до вступу у ЄС, зауважила, що адвокатура в Україні потребує реформування, а спеціальний закон про адвокатуру має бути приведений у відповідність до Конституції, європейських стандартів та найкращих практик.

Зокрема, зверталася увага на потребу в удосконаленні системи самоврядування та управління ресурсами адвокатури задля більшої прозорості та підзвітності.

Кваліфікаційні та дисциплінарні процедури для адвокатів потребують значного вдосконалення в законодавстві та на практиці. Європейська комісія крім того вказала на те, що процес допуску до професії залишається слабким і схильним до корупційних ризиків, що підриває довіру до професії та її незалежність» - пояснила Ірина Мудра.

«Відповідно до Конституції України незалежність адвокатури гарантується, а в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено правовий статус адвокатури як недержавного самоврядного інституту.

Водночас, в Основному Законі України адвокатурі відведено вкрай важливе місце в системі правосуддя – вона діє для надання професійної правничої допомоги і має монопольне право на представництво іншої особи в суді. Вочевидь, що без сучасної, професійної та цілісної адвокатури прагнення досягти ефективності всієї системи правосуддя і панування принципу верховенства права не можуть бути втілені повною мірою» - підкреслила вона.

Детальніше про проект Стратегії читайте у першій частині інтерв’ю Ірини Мудрої «Судово-юридичній газеті».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат правосуддя реформа адвокатури

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генсек НАТО Марк Рютте: Україна стане 33 членом НАТО, але якщо вперед «вистрибне» якась інша країна, Україна може стати 34 членом

Україна точне одного дня стане членом НАТО – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Ірина Мудра: «Незабаром відбудеться презентація проєкту Стратегії розвитку системи правосуддя до 2029 року», інтерв’ю – частина перша

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю Судово-юридичній газеті розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Стратегія розвитку системи правосуддя до 2029 року передбачає реформу адвокатури

Кваліфікаційні та дисциплінарні процедури для адвокатів потребують значного вдосконалення у законодавстві та на практиці – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

Верховний Суд забезпечив виконання судового рішення в пенсійній справі за допомогою судового контролю

Лише у березні 2024 року Управління Пенсійного фонду направило до Верховного Суду новий звіт про виконання постанови ВС від 11 лютого 2020 року, в якому зазначило про повне виконання цієї постанови.

У Раді створять ТСК з підготовки засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ

Ярослав Юрчишин та Марія Мезенцева вказують, що розвал РФ «несе значні ризики для української, європейської та світової безпеки, через що союзники України запобігатимуть цьому процесу, створюючи для України ризики продовження і повторення війни», тому «українська політика щодо РФ має бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області