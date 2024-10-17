Стратегія розвитку системи правосуддя до 2029 року передбачає реформу адвокатури

Кваліфікаційні та дисциплінарні процедури для адвокатів потребують значного вдосконалення у законодавстві та на практиці – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

Одним із стратегічних питань, визначених у проекті Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року, є забезпечення функціональної досконалості системи організації і управління адвокатурою, що відповідає європейським стандартам, прозорого порядку доступу до адвокатської діяльності, високого рівня дотримання етики та професійної поведінки адвокатів, високої ефективності механізмів захисту прав адвокатів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, своєчасного виконання обов'язку обрання членів Вищої ради правосуддя та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

«Заходи, які необхідні для вирішення цього питання, стосуються адвокатського самоврядування, бюджетування та фінансової підзвітності, дисциплінарних процедур, доступу до професії адвоката, професійних прав та гарантій, етики та професійної поведінки адвоката. Вирішення наявних проблемних питань пов’язане із необхідністю комплексних законодавчих змін» - зазначила вона.

«Маємо такі реалії, що у суспільстві та всередині системи адвокатури накопичилася низка проблем, які можуть бути вирішені тільки шляхом проведення відповідних реформ. При розробленні Стратегії намагалися підійти комплексно і вирішити завдання забезпечення функціональної досконалості системи організації і управління адвокатурою, що відповідає європейським стандартам, прозорого порядку доступу до професії, підтримання високого рівня етики та професійної поведінки адвокатів, високої ефективності механізмів захисту прав адвокатів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Важливо відмітити, що потреба у реформуванні адвокатури викликана й прагненням України до євроінтеграції. Європейська комісія у звіті 2023 року, зробленого щодо прогресу України на шляху до вступу у ЄС, зауважила, що адвокатура в Україні потребує реформування, а спеціальний закон про адвокатуру має бути приведений у відповідність до Конституції, європейських стандартів та найкращих практик.

Зокрема, зверталася увага на потребу в удосконаленні системи самоврядування та управління ресурсами адвокатури задля більшої прозорості та підзвітності.

Кваліфікаційні та дисциплінарні процедури для адвокатів потребують значного вдосконалення в законодавстві та на практиці. Європейська комісія крім того вказала на те, що процес допуску до професії залишається слабким і схильним до корупційних ризиків, що підриває довіру до професії та її незалежність» - пояснила Ірина Мудра.

«Відповідно до Конституції України незалежність адвокатури гарантується, а в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено правовий статус адвокатури як недержавного самоврядного інституту.

Водночас, в Основному Законі України адвокатурі відведено вкрай важливе місце в системі правосуддя – вона діє для надання професійної правничої допомоги і має монопольне право на представництво іншої особи в суді. Вочевидь, що без сучасної, професійної та цілісної адвокатури прагнення досягти ефективності всієї системи правосуддя і панування принципу верховенства права не можуть бути втілені повною мірою» - підкреслила вона.

Детальніше про проект Стратегії читайте у першій частині інтерв’ю Ірини Мудрої «Судово-юридичній газеті».

Автор: Наталя Мамченко

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