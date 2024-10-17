Цивільні постраждалі від вибухів зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Кабмін спростив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю через поранення для цивільних, постраждалих від вибухонебезпечних предметів.

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За ініціативою Міністерства у справах ветеранів, Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №306, що регулює порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями. Тепер цивільні громадяни, які постраждали від вибухонебезпечних предметів на підконтрольних Україні територіях, зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомило Мінветеранів.

Раніше цей статус могли отримати лише мешканці територій, де безпосередньо велися бойові дії. Тепер зміни поширюються і на тих, хто постраждав від російських обстрілів на інших безпечних регіонах. Підтвердженням таких фактів буде документ від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова зазначила, що ці зміни спрямовані на максимальне спрощення процедур отримання статусу, і подальші спрощення будуть реалізовані через діджиталізацію процесів.

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