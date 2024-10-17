Гражданские пострадавшие от взрывов смогут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Кабмин упростил процедуру получения статуса лица с инвалидностью из-за ранения для гражданских, пострадавших от взрывоопасных предметов.

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По инициативе Министерства по делам ветеранов, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №306, регулирующее порядок установления связи инвалидности с ранениями. Теперь гражданские граждане, пострадавшие от взрывоопасных предметов на подконтрольных Украине территориях, смогут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Об этом сообщило Минветеранов.

Ранее этот статус могли получить только жители территорий, где непосредственно велись боевые действия. Теперь изменения распространяются и на тех, кто пострадал от российских обстрелов на других безопасных регионах. Подтверждением таких фактов будет документ от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отметила, что эти изменения направлены на максимальное упрощение процедур получения статуса, и дальнейшие упрощения будут реализованы через диджитализацию процессов.

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