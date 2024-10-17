Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Стратегия развития системы правосудия до 2029 года предусматривает реформу адвокатуры

11:19, 17 октября 2024
Квалификационные и дисциплинарные процедуры для адвокатов требуют значительного усовершенствования в законодательстве и на практике – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.
Стратегия развития системы правосудия до 2029 года предусматривает реформу адвокатуры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одним из стратегических вопросов, определенных в проекте Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года, является обеспечение функционального совершенства системы организации и управления адвокатурой, отвечающей европейским стандартам, прозрачного порядка доступа к адвокатской деятельности, высокого уровня соблюдения этики и профессионального поведения адвокатов, высокой эффективности механизмов защиты прав адвокатов и привлечения их к дисциплинарной ответственности, своевременного выполнения обязанности избрания членов Высшего совета правосудия и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

«Меры, необходимые для решения этого вопроса, касаются адвокатского самоуправления, бюджетирования и финансовой подотчетности, дисциплинарных процедур, доступа к профессии адвоката, профессиональных прав и гарантий, этики и профессионального поведения адвоката. Решение имеющихся проблемных вопросов связано с необходимостью комплексных законодательных изменений», - отметила она.

«У нас есть такие реалии, что в обществе и внутри системы адвокатуры накопился ряд проблем, которые могут быть решены только путем проведения соответствующих реформ. При разработке Стратегии пытались подойти комплексно и решить задачу обеспечения функционального совершенства системы организации и управления адвокатурой, отвечающей европейским стандартам, прозрачного порядка доступа к профессии, поддержания высокого уровня этики и профессионального поведения адвокатов, высокой эффективности механизмов защиты прав адвокатов и привлечения их к дисциплинарной ответственности.

Важно отметить, что необходимость реформирования адвокатуры вызвана и стремлением Украины к евроинтеграции. Европейская комиссия в отчете 2023 года, сделанного по прогрессу Украины на пути к вступлению в ЕС, отметила, что адвокатура в Украине нуждается в реформировании, а специальный закон об адвокатуре должен быть приведен в соответствие с Конституцией, европейскими стандартами и лучшими практиками.

В частности, обращалось внимание на необходимость усовершенствования системы самоуправления и управления ресурсами адвокатуры для большей прозрачности и подотчетности.

Квалификационные и дисциплинарные процедуры для адвокатов требуют значительного усовершенствования в законодательстве и на практике. Европейская комиссия также указала на то, что процесс допуска к профессии остается слабым и склонным к коррупционным рискам, что подрывает доверие к профессии и ее независимость» - объяснила Ирина Мудрая.

«В соответствии с Конституцией Украины независимость адвокатуры гарантируется, а в Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» определен правовой статус адвокатуры как негосударственного самоуправляющегося института.

В то же время, в Основном Законе Украины адвокатуре отведено крайне важное место в системе правосудия – она действует для предоставления профессиональной юридической помощи и имеет монопольное право на представительство другого лица в суде. Очевидно, что без современной, профессиональной и целостной адвокатуры стремление добиться эффективности всей системы правосудия и господства принципа верховенства права не могут быть воплощены в полной мере», - подчеркнула она.

Детальнее о проекте Стратегии читайте в первой части интервью Ирины Мудрой «Судебно-юридической газете».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат правосудие реформа адвокатуры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Генсек НАТО Марк Рютте: Украина станет 33 членом НАТО, но если вперед «выпрыгнет» какая-то другая страна, Украина может стать 34 членом НАТО

Украина точно однажды станет членом НАТО – Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ирина Мудрая: «Вскоре состоится презентация проекта Стратегии развития системы правосудия до 2029 года», интервью – часть первая

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эксклюзивном интервью Судебно-юридической газете рассказала о подготовленной Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года.

Стратегия развития системы правосудия до 2029 года предусматривает реформу адвокатуры

Квалификационные и дисциплинарные процедуры для адвокатов требуют значительного усовершенствования в законодательстве и на практике – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Верховный Суд обеспечил исполнение судебного решения по пенсионному делу с помощью судебного контроля

Только в марте 2024 года Управление Пенсионного фонда направило в Верховный Суд новый отчет о выполнении постановления ВС от 11 февраля 2020 года, в котором указало о полном выполнении этого постановления.

В Раде создадут ВСК по подготовке основ государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ

Ярослав Юрчишин и Мария Мезенцева указывают, что развал РФ «несет значительные риски для украинской, европейской и мировой безопасности, из-за чего союзники Украины будут предотвращать этот процесс, создавая для Украины риски продолжения и повторения войны», поэтому «украинская политика в отношении РФ должна быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області