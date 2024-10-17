Стратегия развития системы правосудия до 2029 года предусматривает реформу адвокатуры

Квалификационные и дисциплинарные процедуры для адвокатов требуют значительного усовершенствования в законодательстве и на практике – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Одним из стратегических вопросов, определенных в проекте Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года, является обеспечение функционального совершенства системы организации и управления адвокатурой, отвечающей европейским стандартам, прозрачного порядка доступа к адвокатской деятельности, высокого уровня соблюдения этики и профессионального поведения адвокатов, высокой эффективности механизмов защиты прав адвокатов и привлечения их к дисциплинарной ответственности, своевременного выполнения обязанности избрания членов Высшего совета правосудия и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

«Меры, необходимые для решения этого вопроса, касаются адвокатского самоуправления, бюджетирования и финансовой подотчетности, дисциплинарных процедур, доступа к профессии адвоката, профессиональных прав и гарантий, этики и профессионального поведения адвоката. Решение имеющихся проблемных вопросов связано с необходимостью комплексных законодательных изменений», - отметила она.

«У нас есть такие реалии, что в обществе и внутри системы адвокатуры накопился ряд проблем, которые могут быть решены только путем проведения соответствующих реформ. При разработке Стратегии пытались подойти комплексно и решить задачу обеспечения функционального совершенства системы организации и управления адвокатурой, отвечающей европейским стандартам, прозрачного порядка доступа к профессии, поддержания высокого уровня этики и профессионального поведения адвокатов, высокой эффективности механизмов защиты прав адвокатов и привлечения их к дисциплинарной ответственности.

Важно отметить, что необходимость реформирования адвокатуры вызвана и стремлением Украины к евроинтеграции. Европейская комиссия в отчете 2023 года, сделанного по прогрессу Украины на пути к вступлению в ЕС, отметила, что адвокатура в Украине нуждается в реформировании, а специальный закон об адвокатуре должен быть приведен в соответствие с Конституцией, европейскими стандартами и лучшими практиками.

В частности, обращалось внимание на необходимость усовершенствования системы самоуправления и управления ресурсами адвокатуры для большей прозрачности и подотчетности.

Квалификационные и дисциплинарные процедуры для адвокатов требуют значительного усовершенствования в законодательстве и на практике. Европейская комиссия также указала на то, что процесс допуска к профессии остается слабым и склонным к коррупционным рискам, что подрывает доверие к профессии и ее независимость» - объяснила Ирина Мудрая.

«В соответствии с Конституцией Украины независимость адвокатуры гарантируется, а в Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» определен правовой статус адвокатуры как негосударственного самоуправляющегося института.

В то же время, в Основном Законе Украины адвокатуре отведено крайне важное место в системе правосудия – она действует для предоставления профессиональной юридической помощи и имеет монопольное право на представительство другого лица в суде. Очевидно, что без современной, профессиональной и целостной адвокатуры стремление добиться эффективности всей системы правосудия и господства принципа верховенства права не могут быть воплощены в полной мере», - подчеркнула она.

Детальнее о проекте Стратегии читайте в первой части интервью Ирины Мудрой «Судебно-юридической газете».

Автор: Наталя Мамченко

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