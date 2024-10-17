В Киеве спасли собаку из железной ловушки

Полицейские вместе с работником службы спасения животных освободили собачку из ловушки.

В четверг, 17 октября, в Киеве заметили напуганную собачку, которая пыталась спрятаться в помещениях предприятия, однако не смог пролезть через железное ограждение и застряла. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Правоохранители сообщили о происшествии работников предприятия и попытались самостоятельно освободить хвостик. Малыш доверился патрульным.

На место происшествия приехали работники службы спасения животных.

«Вместе мы освободили хвостика из ловушки. К счастью, он не пострадал», - заявили в полиции.

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