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Премьер Латвии надеется, что ЕС в ближайшее время примет решение по Плану победы Зеленского

11:47, 17 октября 2024
Премьер-министр Латвии призвала ЕС к быстрому принятию Плана победы Зеленского.
Премьер Латвии надеется, что ЕС в ближайшее время примет решение по Плану победы Зеленского
Источник фото: PAP
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня выразила убеждение, что лидеры стран Европейского Союза должны в ближайшее время принять решение по Плану победы Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, где Зеленский представит свой план, Силиня заявила: «Я верю, что наша поддержка Украины остается очень сильной, и обсуждение, которое у нас сегодня состоится, покажет, как мы можем еще больше сделать в отношении того, что просит Украина. Я горжусь тем, что Европа всегда может договориться о еще большей помощи Украине, и это остается на нашей политической повестке дня».

Кроме этого, она подчеркнула важность обсуждения вопросов миграции и кибербезопасности, подчеркнув, что решения по ним, как и по Украине, должны быть приняты в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский летит в Брюссель, где представит План победы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября посетит штаб-квартиру НАТО во время встречи министров обороны стран Альянса.

Кроме того, ожидалось, что Президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза План победы.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

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ЕС Латвия Владимир Зеленский

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