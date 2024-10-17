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В НАТО сообщили, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Украина-НАТО

08:30, 17 октября 2024
У Владимира Зеленского запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.
В НАТО сообщили, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Украина-НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября посетит штаб-квартиру НАТО во время встречи министров обороны стран Альянса. Об этом в соцсети Х написала пресс-секретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла.

«Генеральный секретарь НАТО будет приветствовать Президента Украины Зеленского в штаб-квартире НАТО 17 октября в ходе встречи министров обороны НАТО», - сообщила пресс-секретарь Альянса.

Также у Владимира Зеленского запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как сообщалось, 17 октября в Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран Североатлантического альянса, одним из главных вопросов которой будет продолжение поддержки Украины.

Ранее Марк Рютте сообщил, что министры обороны стран НАТО встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым на заседании Совета Украина – НАТО, чтобы обсудить ситуацию на поле боя и наиболее насущные потребности Украины.

Кроме того, ожидалось, что Президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза План победы.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

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ЕС НАТО Владимир Зеленский Марк Рютте

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