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На Киевщине стартовал отопительный сезон, в 19 общинах уже идет подключение

09:24, 17 октября 2024
В первую очередь подключают объекты социальной инфраструктуры.
На Киевщине стартовал отопительный сезон, в 19 общинах уже идет подключение
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В Киевской области стартовал отопительный сезон, 19 общин уже начали подключение к теплоснабжению. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом погодных условий. В настоящее время уже 34 общины приняли соответствующие решения.

«В первую очередь подключаем объекты социальной инфраструктуры. Уже подключены 84 детсада, 78 школ, 39 заведений здравоохранения, 222 жилых дома. 160 котельных уже в работе», - отметил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в КГГА ответили, когда начнут подключать к теплу жилые дома.

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Киевская область

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