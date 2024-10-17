У КМДА відповіли, коли розпочнуть підключати до тепла житлові будинки

Яка ситуація із підключенням до тепла будівель соцсфери.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», опалювальний сезон у Києві стартує 14 жовтня, спершу з підключенням тепла до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У КМДА зазначили, що житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

За словами мера столиці Віталія Кличка, станом на 16 жовтня до тепла вже підключили 234 будівлі соцсфери.

Серед них – 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напряму.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

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