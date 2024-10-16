Теруправління ДСА в Вінницькій області повідомило про наявність вакантної посади

Територіальне управління ДСА шукає провідного спеціаліста юридичного сектору.

Фото: vn.court.gov.ua

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Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області повідомило про наявність вакантної посади державної служби категорії «В» - провідний спеціаліст юридичного сектору.

Призначення на посади державної служби у період дії воєнного стану відбувається за спрощеною процедурою, без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Кваліфікаційні вимоги до вакантної посади:

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»;

без вимоги до досвіду роботи;

вільне володіння державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня (C1) або на рівні вільного володіння другого ступеня (C2).

Основні посадові обов’язки:

організація претензійної та ведення позовної роботи; представництво у встановленому законодавством порядку інтересів Державної судової адміністрації України та Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області у судах загальної юрисдикції,

органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях у межах компетенції;

здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції територіального управління, виявлення причини і умови, що породжують скарги громадян, та вжиття заходів до їх усунення, проведення аналітичної роботи з цих питань;

проведення та підготовка проектів висновків за результатами перевірок відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про очищення влади».;

участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, надання правової оцінки їх проектів;

перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника, візування їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів ТУ ДСА України в Вінницькій області.

проведення аналітичної роботи щодо результатів претензійної і позовної роботи, стану договірної роботи, даних статистичної звітності, які характеризують стан дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ТУ ДСА України в Вінницькій області;

забезпечення правильного застосування норм законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, внесення пропозицій керівнику про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності надання письмових висновків з пропозиціями щодо усунення порушень ;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Державної судової адміністрації України та Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області;

організація та проведення процедур закупівель, передбачених статтею 13 Закону України «Про публічні закупівлі», планування процедур закупівлі, формування річного плану закупівель, предмет закупівлі яких перевищує при закупівлі товарів та послуг 200 тис. грн, а робіт 1,5 млн. грн та ін.

Подання документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відтерміновано до припинення чи скасування воєнного стану.

Кандидатів на вакантну посаду просимо надсилати резюме до 17:00 22.10.2024 для подальшого проходження співбесіди на адресу електронної пошти [email protected] або звертатись за більш детальною інформацію на за номером тел. - (0432) 52-47-29.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

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