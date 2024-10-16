Теруправление ГСА в Винницкой области сообщило о наличии вакантной должности

Территориальное управление ГСА ищет ведущего специалиста юридического сектора.

Фото: vn.court.gov.ua

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Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Винницкой области сообщило о наличии вакантной должности государственной службы категории «В» – ведущий специалист юридического сектора.

Назначение на должности государственной службы в период действия военного положения происходит по упрощенной процедуре, без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие образования и опыта работы в соответствии с требованиями законодательства, установленными относительно соответствующих должностей.

Кваліфікаційні вимоги до вакантної посади:

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»;

без вимоги до досвіду роботи;

вільне володіння державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня (C1) або на рівні вільного володіння другого ступеня (C2).

Основні посадові обов’язки:

організація претензійної та ведення позовної роботи; представництво у встановленому законодавством порядку інтересів Державної судової адміністрації України та Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області у судах загальної юрисдикції,

органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях у межах компетенції;

здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції територіального управління, виявлення причини і умови, що породжують скарги громадян, та вжиття заходів до їх усунення, проведення аналітичної роботи з цих питань;

проведення та підготовка проектів висновків за результатами перевірок відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про очищення влади».;

участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, надання правової оцінки їх проектів;

перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника, візування їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів ТУ ДСА України в Вінницькій області.

проведення аналітичної роботи щодо результатів претензійної і позовної роботи, стану договірної роботи, даних статистичної звітності, які характеризують стан дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ТУ ДСА України в Вінницькій області;

забезпечення правильного застосування норм законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, внесення пропозицій керівнику про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності надання письмових висновків з пропозиціями щодо усунення порушень ;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Державної судової адміністрації України та Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області;

організація та проведення процедур закупівель, передбачених статтею 13 Закону України «Про публічні закупівлі», планування процедур закупівлі, формування річного плану закупівель, предмет закупівлі яких перевищує при закупівлі товарів та послуг 200 тис. грн, а робіт 1,5 млн. грн та ін.

Подання документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відтерміновано до припинення чи скасування воєнного стану.

Кандидатів на вакантну посаду просимо надсилати резюме до 17:00 22.10.2024 для подальшого проходження співбесіди на адресу електронної пошти [email protected] або звертатись за більш детальною інформацію на за номером тел. - (0432) 52-47-29.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.

Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.

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