На Київщині стартував опалювальний сезон, у 19 громадах вже йде підключення

Першочергово підключають об'єкти соціальної інфраструктури.

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У Київській області стартував опалювальний сезон, 19 громад уже почали підключення до теплопостачання. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов. Наразі вже 34 громади ухвалили відповідні рішення.

«Першочергово підключаємо об'єкти соціальної інфраструктури. Вже підключено 84 дитсадки, 78 шкіл, 39 закладів охорони здоров’я, 222 житлові будинки. 160 котелень вже в роботі», - зазначив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у КМДА відповіли, коли розпочнуть підключати до тепла житлові будинки.

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