Telegram почав звітувати про кількість розкритих даних користувачів за запитом влади

Месенджер почав звітувати про кількість розкритих даних користувачів за запитом влади різних країн.

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У Telegram запрацював офіційний бот Transparency Reports, який надає звіти про прозорість платформи. Як пише AIN.UA, він надає інформацію про кількість розкритих даних користувачів за запитом влади різних країн.

Повідомляється, що співробітник правозахисної організації Human Rights Watch Етьєн Майньє створив репозиторій, де збирає інформацію про прозорість даних з різних країн. За даними, які наразі вдалося йому зібрати, зараз база містить дані щодо 61 країни, які охоплюють період з 1 січня по 30 вересня 2024 року.

Як зазначається, впродовж трьох перших кварталів 2024 року Telegram опрацював найбільше запитів від держорганів Індії (6992), Франції (220) та Бразилії (203). З владою України месенджер поки не взаємодіяв.

Раніше Державний регуляторний та наглядовий органу в системі електронних медіа – Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила про сподівання щодо повного блокування Telegram в Україні.

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