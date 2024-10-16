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У ТЦК заявили, що українці мають звикати до перевірок документів на публічних заходах

21:19, 16 жовтня 2024
Перевірки на публічних заходах мають ефект, пояснили у ТЦК.
У ТЦК заявили, що українці мають звикати до перевірок документів на публічних заходах
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
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Перевірки військовослужбовцями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на публічних заходах мають ефект, крім того, такі заходи дозволяють здійснити перевірку більшої кількості військовозобов'язаних. Про це в ефірі телемарафону повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК і СП Лариса Козак.

За її словами, територіальним центрам комплектування зручно працювати на публічних заходах, оскільки там є правоохоронні органи, які контролюють правопорядок.

«ТЦК та СП дуже зручно працювати саме на таких заходах, бо до складу групи оповіщення в будь-якому випадку входить як представник ТЦК, так і представник правоохоронних органів», — сказала офіцерка.

Лариса Козак відмітила, такі заходи дозволяють здійснити перевірку більшої кількості військовозобов'язаних громадян.

«Нинішнє законодавство ставить нас у такі умови, коли дійсно ефективніше перевіряти документи в громадянина наочно, тому треба звикати, мабуть, до таких заходів оповіщення», — зазначила вона та пояснила, що вони мають дійсно ефект.

Раніше у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану. Про це Укрінформу заявили у відомстві, відповідаючи на запитання щодо інформації, оприлюдненої у ЗМІ, щодо перевірки ТЦК після концерту «Океану Ельзи».

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Київ документи ТЦК військовозобов'язаний

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