Засідання Рамштайн під головуванням президента США Байдена відбудеться в онлайн-форматі

Лідери країн не будуть збиратися в Німеччині, як планували раніше.

Засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав (Рамштайн) під головуванням президента США Джо Байдена відбудеться в листопаді в онлайн-форматі. Про це повідомили у Білому домі.

Лідери країн не будуть збиратися в Німеччині, як планували раніше. Зустріч мала пройти 12 жовтня, однак тоді Байден відклав візит через ураган «Мілтон».

«Лідери зобов’язалися разом з міжнародними партнерами активізувати планування допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна має обладнання, необхідне для перемоги. У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України», - зазначили у Білому домі.

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