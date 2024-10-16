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Засідання у форматі Рамштайн відбудеться наступного місяця – речниця Білого дому

20:03, 16 жовтня 2024
Попередню зустріч відклали через скасування візиту Джо Байдена у зв'язку з ураганом «Мілтон» у США.
Засідання у форматі Рамштайн відбудеться наступного місяця – речниця Білого дому
Джерело фото: ОПУ
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Засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів відбудеться у листопаді. Про це повідомили у Білому домі.

Як заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, президент Джо Байден проведе розмову із главою України Володимиром Зеленським та оголосить 16 жовтня про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки.

Крім того, вона повідомила, що президенти обговорять проведення засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав. Жан-П’єр зазначила, що ця зустріч запланована на наступний місяць та спрямована на те, «щоб Україна могла надалі отримувати допомогу, необхідну їй для перемоги».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Слузі народу заявили, що партнери хочуть зібратися на засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів.

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане на 12 жовтня, було перенесено.

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США війна Володимир Зеленський Джо Байден

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