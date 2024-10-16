Заседание в формате Рамштайн состоится в следующем месяце – спикер Белого дома

Предыдущую встречу отложили из-за отмены визита Джо Байдена в связи с ураганом «Милтон» в США.

Источник фото: ОПУ

Заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров состоится в ноябре. Об этом сообщили в Белом доме.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент Джо Байден проведет разговор с главой Украины Владимиром Зеленским и объявит 16 октября о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, она сообщила, что президенты обсудят проведение заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне глав государств. Жан-Пьер отметила, что эта встреча запланирована на следующий месяц и направлена ​​на то, «чтобы Украина могла в дальнейшем получать помощь, необходимую ей для победы».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Слуге народа заявили, что партнеры хотят собраться на заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров.

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», запланированное на 12 октября, было перенесено.

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