Практика судов
  1. В мире

Белый дом анонсировал новый пакет оборонной помощи Украине

19:46, 16 октября 2024
Джо Байден после разговора с Владимиром Зеленским объявит о новом пакете оборонной помощи.
Белый дом анонсировал новый пакет оборонной помощи Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Джо Байден намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине после телефонного разговора с Главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден проведет разговор с Зеленским и объявит 16 октября о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности. Кроме того, она сообщила, что президенты обсудят проведение заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне глав государств. Жан-Пьер отметила, что эта встреча запланирована на следующий месяц и направлена ​​на то, «чтобы Украина могла в дальнейшем получать помощь, необходимую ей для победы».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Слуге народа заявили, что партнеры хотят собраться на заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров.

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», запланированное на 12 октября, было перенесено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Комитет поддержал создание нового министерства демографии и диаспоры – Николай Княжицкий

Комитет, возглавляемый Никитой Потураевым, поддержал создание в Украине министерства демографии и диаспоры – ранее соавтор проекта Николай Княжицкий предложил предусмотреть под новое министерство средства в бюджете.

Кабмин утвердил порядок ведения реестра лоббистов, где будут данные о встречах с депутатами и министрами

Правительство утвердило положение о Реестре прозрачности, куда будут вносить отчеты лоббисты.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 16 октября

9 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 6 кандидатов не явились.

Кабмин утвердил правила антитеррористической безопасности и идентификации объектов, которые могут стать объектами террористических посягательств

Правительство урегулировало правила для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду