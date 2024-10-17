Кабмин предлагает принять изменения в закон о судебном сборе во исполнение решения КСУ

Законопроект устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие исполнителя при исполнении судебного решения.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 12128 о внесении изменений в статью 3 Закона «О судебном сборе» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 13 мая 2024 г. № 6-р (II)/2024 по обеспечению принципа обязательности судебного решения.

Целью является приведение положений закона о судебном сборе в соответствие с решением КСУ.

Кабмин предлагает часть вторую статьи 3 Закона дополнить новым пунктом 21, которым предусмотреть, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица органа государственной исполнительной власти службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения.

Как отмечает Минюст, за подачу соответствующих апелляционной и кассационной жалоб уплачивается судебный сбор. Это стало основанием для обращения в КСУ с конституционной жалобой о соответствии Конституции ч. 2 статьи 3, подпункта 9 пункта 1 части второй статьи 4 Закона, поскольку заявитель утверждал, что применение в окончательном судебном решении в судебном деле оспариваемых им Закона нарушает его право на судебную защиту и обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и должностных лиц и не обеспечивает исполнение государством судебного решения и контроля за его исполнением.

КСУ признал неконституционными ч. 2 статьи 3, подпункт 9 пункта 1 ч. 2 статьи 4 Закона в том, что они позволяют взимать судебный сбор при подаче апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, постановленное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие. государственного исполнителя или иного должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения, принятого в соответствии с ГПК.

Таким образом, возникла необходимость приведения Закона в соответствие с выводами, изложенными в Решении КСУ.

По приблизительным финансово-экономическим расчетам ГСА после утраты силы указанных положений Закона согласно Решению специальный фонд Государственного бюджета, средства которого направляются на обеспечение осуществления судопроизводства и функционирование органов судебной власти, недополучит 32,27 млн ​​грн в год.

Автор: Наталя Мамченко

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