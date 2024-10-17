Кабмін пропонує прийняти зміни до закону про судовий збір на виконання рішення КСУ

Законопроект встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність виконавця під час виконання судового рішення.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12128 про внесення змін до статті 3 Закону «Про судовий збір» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 13 травня 2024 року № 6-р (ІІ)/2024 щодо забезпечення принципу обов’язковості судового рішення.

Метою є приведення положень закону про судовий збір у відповідність до Рішення КСУ.

Кабмін пропонує частину другу статті 3 Закону доповнити новим пунктом 21, яким передбачити, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення.

Як зазначає Мінюст, за подання відповідних апеляційної та касаційної скарг сплачується судовий збір. Це стало підставою для звернення до КСУ з конституційною скаргою щодо відповідності Конституції ч. 2 статті 3, підпункту 9 пункту 1 частини другої статті 4 Закону, оскільки заявник стверджував, що застосування в остаточному судовому рішенні в судовій справі приписів Закону, що їх він оспорює, порушує його право на судовий захист та на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та не забезпечує виконання державою судового рішення й контролю за його виконанням.

КСУ визнав неконституційними ч. 2 статті 3, підпункт 9 пункту 1 ч. 2 статті 4 Закону в тому, що вони уможливлюють справляння судового збору під час подання апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до ЦПК.

Таким чином, виникла необхідність приведення Закону у відповідність до висновків, викладених у Рішенні КСУ.

За приблизними фінансово-економічними розрахунками ДСА після втрати чинності вказаними положеннями Закону згідно з Рішенням спеціальний фонд Державного бюджету, кошти якого спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, недоотримає 32,27 млн грн на рік.

Автор: Наталя Мамченко

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