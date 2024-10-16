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Нардеп Одарченко, підозрюваний у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання суду онлайн

19:31, 16 жовтня 2024
Андрій Одарченко з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня по відеозв’язку.
Нардеп Одарченко, підозрюваний у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання суду онлайн
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Народний депутат Андрій Одарченко, підозрюваний у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня відеозв’язком. 

Як зазначається, нардеп відмовився називати, де саме перебуває наразі. За словами Одарченко, він був вимушений покинути територію України «через небезпеку його здоров’ю».

Судовий розгляд стосовно нардепа здійснюється за процедурою in absentia.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд 23 вересня ухвалив рішення стягнути заставу в розмірі 15 млн грн, внесену за народного депутата Андрія Одарченка, та заочно арештувати його.

Під час засідання сторона обвинувачення заявила, що в майбутньому подасть клопотання про здійснення спеціального судового розгляду (за відсутності нардепа), щоб справу можна будо довести до вироку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання Андрія Одарченка.

Як зазначається, оголошений у міжнародний розшук депутат підозрюється у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У САП повідомляють, що 18 вересня підозрюваний не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

«Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук», - вказали у САП.

Крім того, Парламент 10 жовтня ухвалив постанову, яку внесли голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія разом з колегами Анастасією Радіною та Сергієм Іонушасом 12099, яким відкликав Андрія Одарченка з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, а Артема Дмитрука з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

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