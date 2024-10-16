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«На тому ж місці, де були» – посол США при НАТО Джулія Сміт відреагувала на деякі пункти Плану перемоги

19:07, 16 жовтня 2024
Глава місії США при НАТО Джуліан Сміт не бачить ознак того, що запрошення України до НАТО можуть надати у короткостроковій перспективі.
«На тому ж місці, де були» – посол США при НАТО Джулія Сміт відреагувала на деякі пункти Плану перемоги
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де представив План перемоги.

На брифінгу 16 жовтня глава місії США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що позиція США не змінювалася щодо надання Україні дозволу на далекобійні удари по території рф, пише Радіо Свобода.

«Зараз українці, як вам добре відомо, підіймають питання про використання цієї зброї в інших місцях. У мене немає новин, які могла би повідомити щодо змін у політиці США. Я бачу, що ми на тому ж місці, де були. Тобто – надаємо всю необхідну допомогу Україні для захисту своєї території. І українці станом на сьогодні дуже ефективно використовували зброю. Зокрема – в Криму та багатьох інших місцях в Україні», – зазначила Сміт.

Щодо запрошення України до НАТО, топдипломатка не бачить ознак, що його можуть надати у короткостроковій перспективі.

«Ми заявили цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотнім шляхом членства і що вона приєднається до Альянсу. Та зараз ми не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення у короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми на зв’язку з нашими друзями в Україні, обговорюючи з ними подальше її наближення до Альянсу», – резюмувала Сміт.

Як зазначається, План перемоги складається з п’яти пунктів та трьох таємних додатків.

Перший пункт Плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. До другого пункту Плану перемоги, що стосується оборони, зокрема, входить зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п’ятий — безпекових аспектів, розрахованих на післявоєнний період.

Зазначимо, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук згодом зазначив, що будуть створені міжфракційні групи, які розроблятимуть законодавчі ініціативи до кожного пункту. За словами спікера, Верховна Рада активно включиться у законодавчу діяльність для реалізації Плану.

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НАТО Україна війна Володимир Зеленський

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