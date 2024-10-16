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«На том месте, где были» – посол США при НАТО Джулия Смит отреагировала на некоторые пункты Плана победы

19:07, 16 октября 2024
Глава миссии США при НАТО Джулиан Смит не видит признаков того, что приглашение Украины в НАТО могут быть предоставить в краткосрочной перспективе.
«На том месте, где были» – посол США при НАТО Джулия Смит отреагировала на некоторые пункты Плана победы
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил План победы.

На брифинге 16 октября глава миссии США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что позиция США не менялась относительно предоставления Украине разрешения на дальнобойные удары по территории рф, пишет Радио Свобода.

«Сейчас украинцы, как вам хорошо известно, поднимают вопрос использования этого оружия в других местах. У меня нет новостей, которые могла бы сообщить по поводу изменений в политике США. Я вижу, что мы на том месте, где были. То есть – предоставляем всю необходимую помощь Украине для защиты своей территории. И украинцы на сегодня очень эффективно использовали оружие. В частности – в Крыму и многих других местах в Украине», – отметила Смит.

Что касается приглашения Украины в НАТО, то топдипломатка не видит признаков, что его могут предоставить в краткосрочной перспективе.

«Мы заявили этим летом на 75-м юбилейном саммите, что Украина идет необратимым путем членства и что она присоединится к Альянсу. Но сейчас мы не на том этапе, когда речь идет о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы на связи с нашими друзьями в Украине, обсуждая с ними дальнейшее ее приближение к Альянсу», – резюмировала Смит.

План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Первый пункт Плана носит геополитический характер и предусматривает приглашение Украины в НАТО. Второй и третий пункты являются военными и включают меры по укреплению обороноспособности государства. Во второй пункт Плана победы, который касается обороны, в частности, входит снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия. Четвертый пункт касается экономических вопросов, а пятый — аспектов безопасности, рассчитанных на послевоенный период.

Отметим, что Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что будут созданы межфракционные группы, которые будут разрабатывать законодательные инициативы к каждому пункту. По словам спикера, Верховная Рада активно включится в законодательную деятельность по реализации Плана.

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НАТО Украина война Владимир Зеленский

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