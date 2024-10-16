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Руслан Стефанчук заявил, что к каждому из пунктов Плана победы разработают законодательные инициативы

17:57, 16 октября 2024
После этого Рада определится приоритетностью прохождения законопроектов в сессионном зале.
Руслан Стефанчук заявил, что к каждому из пунктов Плана победы разработают законодательные инициативы
Источник фото: rada.gov.ua
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил План победы.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук впоследствии отметил, что будут созданы межфракционные группы, которые будут разрабатывать законодательные инициативы к каждому пункту. По словам спикера, Верховная Рада активно включится в законодательную деятельность по реализации Плана.

«Будут созданы межфракционные группы, которые будут разрабатывать законодательные инициативы к каждому пункту Плана. К этой работе будут привлечены представители Офиса Президента и Правительства. То есть, участие будут принимать все субъекты законодательной инициативы. Мы определимся с перечнем, содержательным наполнением и приоритетностью прохождения законопроектов в сессионном зале», – отметил Стефанчук.

План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Первый пункт Плана носит геополитический характер и предусматривает приглашение Украины в НАТО. Второй и третий пункты являются военными и включают меры по укреплению обороноспособности государства. Четвертый пункт касается экономических вопросов, а пятый — аспектов безопасности, рассчитанных на послевоенный период.

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Верховная Рада Украины Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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