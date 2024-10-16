ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке судьи в Франковский райсуд Львова

Судью Игоря Черного рекомендовали откомандировать в Франковский райсуд Львова.

16 октября в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области Черного Игоря Ярославовича в Франковский районный суд города Львова.

Ранее сообщалоь, что отбор на должности судей будет объявлен почти на 1300 должностей судей местных судов.

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