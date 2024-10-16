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В Черкасской области задержали дельцов, заработавших более 31 млн грн на продаже автомобилей для ВСУ

23:48, 16 октября 2024
Жители Смелы наладили схему ввоза транспортных средств как гуманитарную помощь.
В Черкасской области задержали дельцов, заработавших более 31 млн грн на продаже автомобилей для ВСУ
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В Черкасской области правоохранители задержали двух злоумышленников, которые продавали автомобили, завезенные как гуманитарная помощь. Об этом сообщает полиция региона.

Фигуранты были задержаны при получении ими средств по продаже внедорожников для ВСУ.

По данным следствия, 40 и 32-летние жители Смелы наладили схему ввоза транспортных средств как гуманитарную помощь. Несмотря на запрет продажи гумпомощи, которую они должны были безвозмездно передать ВСУ, дельцы продавали авто гражданским лицам за наличные.

Для этого «продавцы» подыскивали покупателей, а также размещали объявления о готовых авто к продаже на одной из интернет-платформ, указывают в полиции.

По такой схеме фигуранты реализовали более 190 автомобилей на общую сумму около 31,5 миллиона гривен.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении ими 15 тысяч долларов за продажу трех внедорожников марок BMW X5, Mercedes ML 270 и VW Touran.

Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

В суде подозреваемым избрали меры пресечения: одному – круглосуточный домашний арест, другому – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 90 840 гривен.

Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

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ВСУ Черкассы

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