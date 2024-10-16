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В Херсонской области 20-летний парень взорвался на российской взрывчатке

23:30, 16 октября 2024
Из-за детонации молодой человек получил взрывную травму, ранение лица и туловища.
В Херсонской области 20-летний парень взорвался на российской взрывчатке
Иллюстративное фото, источник - Getty Images
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В Херсонской области в селе Садок Борозенской общины 20-летний парень подорвался на российской взрывчатке. Он получил ранение. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«В селе Садок Борозенской общины на российской взрывчатке подорвался местный житель. Из-за детонации 20-летний парень получил взрывную травму, ранение лица и туловища», – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавшего доставили в больницу машиной экстренной медпомощи.

Ранее сообщалось, что в приграничье Ровенской области мотоциклист подорвался на мине.

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Херсон

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