Украинцам напомнили, как обменять водительское удостоверение, выданное на 2 года

Граждане могут заказать либо пластиковое водительское удостоверение, либо только электронное водительское удостоверение без печати на пластиковом бланке.

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Главный сервисный центр МВД напомнил, как обменять водительское удостоверение, выданное на 2 года.

В ведомстве отметили, что граждане имеют право обменять первый водительский документ без экзаменов, если не нарушали ПДД более двух раз.

Можно заказать либо пластиковое водительское удостоверение, либо только электронное водительское удостоверение без печати на пластиковом бланке.

Где это сделать:

- оффлайн в Сервисном Центре МВД;

- онлайн в Кабинет водителя;

- онлайн в Дії.

Новое удостоверение выдается сроком на 30 лет.

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