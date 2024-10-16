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Українцям нагадали, як обміняти посвідчення водія, видане на 2 роки

23:12, 16 жовтня 2024
Громадяни можуть замовити або пластикове посвідчення водія, або лише електронне посвідчення водія без друку на пластиковому бланку.
Українцям нагадали, як обміняти посвідчення водія, видане на 2 роки
Фото: facebook.com/hsc.gov.ua
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Головний сервісний центр МВС нагадав, як обміняти посвідчення водія, видане на 2 роки.

У відомстві зазначили, що громадяни мають право обміняти перший водійський документ без іспитів, якщо не порушували ПДР більш, як два рази.

Можна замовити або пластикове посвідчення водія, або лише електронне посвідчення водія без друку на пластиковому бланку.

Де це зробити:

- оффлайн у Сервісному Центрі МВС;

- онлайн у Кабінет водія ;

- онлайн у Дії.

Нове посвідчення видається терміном на 30 років.

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МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

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