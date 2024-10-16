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Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде — что он содержит, видео

12:24, 16 октября 2024
Президент Владимир Зеленский выступил в парламенте и представил План победы
Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде — что он содержит, видео
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В среду, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил План победы.

«План победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне. Если план будет поддержан, мы можем завершить войну не позже следующего года», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Пункт первый – геополитический.

Пункты второй и третий – военные.

Пункт четвертый – экономический.

Пункт пятый Плана победы – по безопастности

«Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность», - сказал он.

Зеленский заявил, что первым в этом списке идет приглашение Украины в НАТО.

«Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос дальнейшего, а не настоящего.

Но путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны.

Россияне должны это почувствовать – что их царь проиграл геополитически», – сказал он.

По словам Главы государства, решительность в вопросе НАТО для Украины означает неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине.

«Именно поэтому это начальный пункт Плана победы. Свидетельство решительности. Безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят действительно место Украины в архитектуре безопасности», – добавил Президент.

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Верховная Рада Украины Владимир Зеленский

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