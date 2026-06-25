Временный запрет на взыскание пенсий во время военного положения не работает автоматически для «универсальных» карт

Верховный Суд отказал пенсионеру в взыскании средств, списанных с пенсионного счета частным исполнителем.

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Вопрос баланса между правом взыскателя на исполнение решения суда и правом должника на минимальные социальные гарантии обострился в условиях военного положения. Несмотря на законодательные предохранители, запрещающие обращение взыскания на пенсии, практика сталкивается с технической невозможностью идентифицировать источник происхождения средств на банковских счетах. Постановление Верховного Суда от 23 июня 2026 года по делу № 554/11715/24 продемонстрировало, как суды трактуют целевое назначение счетов и распределяют бремя доказывания между участниками исполнительного производства.

Пенсия под арестом

Спор возник после того, как в октябре 2023 года частный исполнитель открыла исполнительное производство по взысканию задолженности в пользу АО «Полтаваоблэнерго». В рамках производства был наложен арест на все счета должника, который является пенсионером и лицом с инвалидностью ІІ группы.

По утверждению истца, один из арестованных счетов использовался исключительно для зачисления пенсионных выплат. Несмотря на это, средства были списаны в счет погашения долга. Пенсионер настаивал, что на момент взыскания действовал Закон № 2129-ІХ, который во время военного положения ограничивал обращение взыскания на отдельные социальные выплаты, в частности пенсию.

По мнению истца, действия исполнителя и банка фактически оставили его без единственного источника существования. Считая, что его права были нарушены, он обратился в суд с требованием взыскать солидарно с частного исполнителя и банка более 1 млн грн материального и морального вреда.

Истец строил свою правовую позицию на трех основных аргументах.

Во-первых, наличие законодательного запрета на взыскание пенсий. После вступления в силу Закона № 2129-ІХ на период военного положения было прекращено обращение взыскания на пенсии и другие социальные выплаты, за исключением отдельных случаев, в частности взыскания алиментов и долгов в пользу граждан государства-агрессора.

Во-вторых, ненадлежащее исполнение обязанностей банком. По мнению истца, банк должен был установить, что арестованный счет используется для зачисления пенсионных выплат, и в соответствии со статьей 52 Закона Украины «Об исполнительном производстве» сообщить об этом частному исполнителю, вернув постановление об аресте без исполнения в части средств, на которые запрещено обращать взыскание.

В-третьих, неправомерные действия частного исполнителя. Истец утверждал, что исполнитель наложила арест и обратила взыскание на средства, достоверно зная об их социальном характере и пенсионном происхождении. По его убеждению, такие действия нарушали установленные законом гарантии защиты пенсионных выплат во время военного положения.

Мотивы Верховного Суда

Рассматривая касационную жалобу, Верховный Суд оставил решения предыдущих инстанций об отказе в иске без изменений.

Суды установили, что счет истца был «универсальным», а не счетом со специальным режимом использования. Это означает, что на него могли зачисляться любые средства, а не только пенсионные выплаты.

Суд исходил из того, что действия банка и частного исполнителя были совершены в пределах предоставленных законом полномочий, поэтому оснований для гражданско-правовой ответственности не установлено.

Относительно обязанности идентификации средств, суд сослался на статьи 52 и 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» и отметил, что исполнитель имеет право налагать арест на средства на счетах должника, если нет прямого законодательного запрета. В то же время банк обязан уведомить исполнителя о специальном статусе счета или его целевом назначении. Поскольку счет имел универсальный характер и не был обозначен как специальный, у банка не было правовых оснований самостоятельно исключать его из-под ареста или блокировать исполнение постановления.

Отдельно суд подчеркнул значение процессуальной активности должника. Он отметил, что у истца была возможность защитить свои права в рамках исполнительного производства, в частности путем подачи исполнителю документов, подтверждающих пенсионный характер средств, обращения с заявлением о снятии ареста или обжалования постановления. Однако эти процессуальные механизмы использованы не были, что суд оценил как бездействие в защите своего права.

В итоге суд пришел к выводу, что для возмещения вреда по статьям 1166 и 1167 Гражданского кодекса Украины необходимо доказать наличие противоправного поведения, вреда, причинно-следственной связи и вины. Поскольку исполнитель и банк действовали в пределах закона и на основании действующих исполнительных документов, состав гражданского правонарушения в их действиях отсутствует.

Суд фактически сформировал практический алгоритм поведения в подобных спорах, который определяет границы защиты социальных выплат в исполнительном производстве.

Сам факт зачисления пенсии на банковскую карту не является достаточным для автоматического признания ареста незаконным, если счет открыт как универсальный и не имеет специального режима использования.

Также суд разграничил ответственность участников исполнительного производства. Банк не несет ответственности за исполнение законного постановления частного исполнителя, если не получил надлежащего уведомления о специальном статусе счета или ограничениях относительно взыскания с него средств.

Отдельно подчеркнут принцип распределения бремени доказывания: инициатива защиты своих прав возлагается на должника. Именно он должен предоставить исполнителю документы, подтверждающие целевое назначение средств, и в случае необходимости оперативно обжаловать соответствующие действия в рамках исполнительного производства.

В более широком смысле решение демонстрирует, что режим военного положения сам по себе не работает как «автоматический иммунитет» от взыскания. Для применения соответствующих запретов необходимо надлежащее документальное подтверждение в каждом конкретном деле и активное процессуальное поведение должника.

Основные выводы:

Использование «универсальных» карт для получения пенсии создает риск мгновенного ареста и списания средств. Рекомендуется открывать специализированные пенсионные счета или немедленно после ареста подавать исполнителю справки о источниках доходов.

В делах о возмещении вреда ключевым является доказывание неправомерности действий исполнителя. Если должник не воспользовался своим правом на предоставление доказательств целевого назначения средств или не обжаловал само постановление об аресте, шансы на выигрыш дела о вреде стремятся к нулю.

Решение подтверждает защищенность финансовых учреждений, которые выполняют указания исполнителей относительно общих текущих счетов, даже если клиент настаивает на их «пенсионном» характере постфактум.

Игнорирование процессуальных возможностей на стадии исполнительного производства не может быть компенсировано иском о возмещении вреда в будущем.

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