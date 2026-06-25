ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в Николаевский апелляционный суд
12:05, 25 июня 2026
ВСП принял решение о внесении представлений Владимиру Зеленскому о назначении судей.
Фото: mka.court.gov.ua
В четверг, 25 июня, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в Николаевский апелляционный суд, а именно:
- Токарева Артема Геннадьевича;
- Фортуны Татьяны Юрьевны;
- Глубоченко Сергея Михайловича.
Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2026 года ВСП принял решение внести Зеленскому представления о назначении 75 судей.
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