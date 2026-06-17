За 5 месяцев 2026 года ВСП принял решение внести Зеленскому представления о назначении 75 судей

На данный момент Владимир Зеленский поддержал представления ВСП о назначении 74 судей в апелляционные и местные суды.

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Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – мая 2026 года принял решения о внесении Президенту Украины представлений о назначении 75 кандидатов на должности судей, из них:

в местные общие суды — 12 судей;

в местный административный суд — 1 судьи;

в местный хозяйственный суд — 1 судьи;

в апелляционные общие суды — 44 судей;

в апелляционные хозяйственные суды — 11 судей;

в апелляционные административные суды — 6 судей.

«Стоит отметить, что в этом году, по состоянию на 16 июня 2026 года, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал представления ВСП о назначении 74 судей в апелляционные и местные суды», — добавили в ВСП.

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