За 5 месяцев 2026 года ВСП принял решение внести Зеленскому представления о назначении 75 судей
Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – мая 2026 года принял решения о внесении Президенту Украины представлений о назначении 75 кандидатов на должности судей, из них:
в местные общие суды — 12 судей;
в местный административный суд — 1 судьи;
в местный хозяйственный суд — 1 судьи;
в апелляционные общие суды — 44 судей;
в апелляционные хозяйственные суды — 11 судей;
в апелляционные административные суды — 6 судей.
«Стоит отметить, что в этом году, по состоянию на 16 июня 2026 года, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал представления ВСП о назначении 74 судей в апелляционные и местные суды», — добавили в ВСП.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.