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В 23 населенных пунктах Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

15:44, 17 июня 2026
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В течение месяца с опасных территорий должны выехать почти 3800 детей.
В 23 населенных пунктах Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми
Фото из открытых источников
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Еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района началась принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа. Речь идет о населенных пунктах Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общин.

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В течение месяца опасные территории должны покинуть почти 3800 мальчиков и девочек. Еще в семи общинах района продолжается эвакуация взрослого населения.

В то же время все семьи с детьми уже выехали из Новокиевки, Ильинки и Вышетарасовки в Никопольском районе. Продолжается эвакуация всех жителей одной улицы в Марганце и около 100 жителей Никополя.

Всего из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек, из Никопольского — почти 750 жителей.

Эвакуация осуществляется через транзитные центры, где людям оказывают финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь, обеспечивают продовольственными и гигиеническими наборами, помогают с восстановлением документов и дальнейшим расселением.

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Днепр война эвакуация

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