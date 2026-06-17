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Із 23 населених пунктів Дніпропетровщини оголошено примусову евакуацію родин з дітьми

15:44, 17 червня 2026
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Протягом місяця з небезпечних територій мають виїхати майже 3800 дітей.
Із 23 населених пунктів Дніпропетровщини оголошено примусову евакуацію родин з дітьми
Фото з відкритих джерел
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Ще з 23 населених пунктів Синельниківського району розпочали примусову евакуацію родин із дітьми. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа. Йдеться про населені пункти Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад.

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Протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 хлопців і дівчат. Ще у семи громадах району триває евакуація дорослого населення.

Водночас усі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки на Нікопольщині. Триває евакуація всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та близько 100 жителів Нікополя.

Загалом із Синельниківщини вже виїхали понад 49,5 тисячі людей, із Нікопольщини — майже 750 жителів.

Евакуація здійснюється через транзитні центри, де людям надають грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу, забезпечують харчовими й гігієнічними наборами, допомагають із відновленням документів і подальшим розселенням.

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Дніпро війна евакуація

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