Із 23 населених пунктів Дніпропетровщини оголошено примусову евакуацію родин з дітьми

Протягом місяця з небезпечних територій мають виїхати майже 3800 дітей.

Фото з відкритих джерел

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Ще з 23 населених пунктів Синельниківського району розпочали примусову евакуацію родин із дітьми. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа. Йдеться про населені пункти Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад.

Протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 хлопців і дівчат. Ще у семи громадах району триває евакуація дорослого населення.

Водночас усі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки на Нікопольщині. Триває евакуація всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та близько 100 жителів Нікополя.

Загалом із Синельниківщини вже виїхали понад 49,5 тисячі людей, із Нікопольщини — майже 750 жителів.

Евакуація здійснюється через транзитні центри, де людям надають грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу, забезпечують харчовими й гігієнічними наборами, допомагають із відновленням документів і подальшим розселенням.

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